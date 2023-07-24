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НовостиПроисшествия24 июля 2023 16:39

В Самаре в результате серьезного пожара на улице Гая пострадал 8-летний ребенок

Подростка госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
Мальчик получил ожоги. Фото: ГУ МЧС России по региону

Мальчик получил ожоги. Фото: ГУ МЧС России по региону

В Самаре стало известно о возгорании на улице Гая вечером в понедельник, 24 июля 2023 года. В результате пожара пострадал 8-летний мальчик.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, пожар произошел в многоквартирном доме. В двух квартирах загорелись домашние вещи. Из-за огня ребенок получил ожоги, его доставили в медицинское учреждение. В 19:58 пожар был ликвидирован. В целях безопасности из дома эвакуировали 15 человек.

Для ликвидации пожара задействовали 8 единиц техники и 28 пожарных. По предварительной информации, пострадавший ребенок был в квартире один.