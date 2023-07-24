Самарские спортсмены получили шесть медалей на чемпионате России по легкой атлетике

Соревнования завершились в Чебоксарах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спортсмены из Самарской области выиграли шесть медалей на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования завершились в Чебоксарах.

По информации правительства Самарской области, завершен чемпионат по легкой атлетике среди с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках турнира прошли Открытие Всероссийские соревнования «Мы Вместе. Спорт». В соревнованиях приняли участие более 370 спортсменов из 52 регионов РФ и Республики Беларусь. Среди них – победители и призеры Паралимпийских игр.

Самарскую область представили пять спортсменов: Никита Прохоров, Роман Андреев, Елена Попова, Николь Родомакина, Иван Соколов, Елена Попова.