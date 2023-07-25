Самарцы смогут насладиться кинофильмами под открытым небом с 25 по 30 июля

В городе пройдут сеансы под открытым небом. Фото: Самарская набережная

В Самаре вновь заработал кинотеатр по открытым небом «Филин». Горожане смогут насладиться сеансами с видом на Волгу.

Согласно опубликованным данным, 25 июля (в День памяти Высоцкого) покажут фильмы «Старуха», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Служили два товарища». 26 июля – технический день. 27 июля: «Маленький купальщик», «Предложение», «Гладиатор». 28 июля: «Легенда о княгине Ольге», «Илья Муромец», «Князь Владимир». 29 июля: мультфильмы «Бобик в гостях у Барбоса», «Нехочуха», «Удивительная бочка», «Звездная пыль», «Титаник». 30 июля: «Звездное притяжение», «22 минуты», «72 метра», «Случай в квадрате».

Горожанам стоит заранее уточнить погоду и посмотреть время начала и окончания сеансов. Все подробности указаны на сайте.