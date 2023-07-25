Памятник самолета-истребителя обновили в селе Самарской области

Рядом с самолетом-истребителем обустроили пешеходные дорожки. Фото: национальныепроекты.рф

В Самарской области обновили памятник самолета-истребителя, который находится в селе Борское. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Специалисты реконструировали сам памятник и привели в порядок близлежащую территорию. Так, рядом с самолетом-истребителем обустроили пешеходные дорожки, проложили брусчатку и ограждение.

Помимо этого, была установлена светодиодная подсветка. Все работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В администрации Борского района отметили, что в целях патриотического воспитания молодежи важно хранить и чтить память наших дедов.

Теперь обновленный памятник радует местных жителей, а за счет благоустроенной территории к нему стало удобнее подходить.

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