В Самарской области житель перевел мошенникам более 16,5 миллионов

Мужчина продал свое имущество и взял кредит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области один из администраторов спортивного клуба перевел мошенникам более 16,5 миллионов рублей. Мужчина продал свое имущество и взял кредит под высокий процент.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, 56-летний горожанин обратился за помощью в отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили, что на телефон потерпевшего три месяца подряд звонили неизвестные, которые убеждали потерпевшего, что злоумышленники планируют использовать его данные для спонсирования противоправных действий. Чтобы не стать жертвами мошенников, мужчине предложили самостоятельно взять кредит и продать свое имущество.

Мужчина продал имущество и взял кредит под высокий процент. Потерпевший перевел злоумышленникам более 16,5 миллионов. Только после этого он понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.