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НовостиОбщество25 июля 2023 4:30

Еще две модельные библиотеки открылись в Самарской области

В числе большого нового поступления есть и интерактивные книги для малышей
Ирина СИНЕГУБОВА
Технологическое оборудование позволяет ребятам проявлять креативность и творчество. Фото: национальныепроекты.рф

Технологическое оборудование позволяет ребятам проявлять креативность и творчество. Фото: национальныепроекты.рф

В Самарской области открыли еще две модельные библиотеки. Они появились в городе Отрадном по нацпроекту «Культура». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Теперь в городе есть выставочное пространство и тематические развивающие залы для детей и подростков, а также 3D-книги и смарт-зона. В новых библиотеках предусмотрено инновационное мультимедийное оборудование, подписка на электронные ресурсы «ЛитРес» и доступ к Национальной электронной библиотеке.

Как отметили в министерстве культуры региона библиотечный фонд серьезно укомплектован. В числе большого нового поступления есть и интерактивные книги для малышей. А технологическое оборудование позволяет ребятам проявлять креативность и творчество, придумывать разные истории и воплощать их в виде мультфильмов.

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