В Самаре завершается благоустройство двора на Московском шоссе

Теперь на территории осталось высадить можжевельник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары завершается благоустройство дворовой территории по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Речь идет о дворе, который находится на Московском шоссе, 147. Там уже установили детскую площадку, обустроили прогулочную и спортивную зоны, а также обновили тротуары и внутриквартальный проезд.

Как отметил представитель подрядчика, по просьбе местных жителей был расширен тротуар. Также горожане участвовали в выборе дизайна детской и спортивной площадок. Теперь на территории осталось высадить можжевельник. Во время субботника это сделают жители и представители подрядной организации.

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