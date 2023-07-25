Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 5:05

Самара попала в топ-5 городов по проценту летних локаций в общепите

Летних веранд стало гораздо больше
Алена ПРОВКИНА
Самара попали в пятерку лидеров

Самара попали в пятерку лидеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в список городов по проценту летних локаций в общепите. Специалисты отмечают, что летних веранд стало гораздо больше, чем до пандемии.

По информации пресс-службы 2ГИС, летних террас стало больше на 37%. Аналитики сравнили города-миллионики и выяснили, какая доля общепита с летними опциями наиболее заметна. Самая высокая доля «летников» - в общепите Нижнего Новгорода – более 19%. В тройку лидеров также попали Краснодар и Казань. Самара оказалась на 4 месте. Доля общепита составляет – 17,01%.

При этом, чаще всего летние веранды ищут в Москве, в окрестностях метро Кузнецкий мост и Китай-город.