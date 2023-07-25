Самара попала в топ-5 городов по проценту летних локаций в общепите

Самара попали в пятерку лидеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в список городов по проценту летних локаций в общепите. Специалисты отмечают, что летних веранд стало гораздо больше, чем до пандемии.

По информации пресс-службы 2ГИС, летних террас стало больше на 37%. Аналитики сравнили города-миллионики и выяснили, какая доля общепита с летними опциями наиболее заметна. Самая высокая доля «летников» - в общепите Нижнего Новгорода – более 19%. В тройку лидеров также попали Краснодар и Казань. Самара оказалась на 4 месте. Доля общепита составляет – 17,01%.

При этом, чаще всего летние веранды ищут в Москве, в окрестностях метро Кузнецкий мост и Китай-город.