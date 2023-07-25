Зону отдыха благоустроили в городе Самарской области

Подрядная организация сдала объект вовремя и в срок. Фото: национальныепроекты.рф

В городе Новокуйбышевске в Самарской области благоустроили зону отдыха. Ее обновили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Речь идет о территории на проспекте Победы, 48А. За ее обновление проголосовали местные жители в 2022 году. Там сделали площадку, на которой оборудовали детскую и спортивную зоны, поставили ограждение и залили асфальтовое покрытие. Подрядная организация сдала объект вовремя и в срок.

В городской администрации отметили, что общественное пространство предусматривает отдых для разных возрастов. Так, есть скамейки для старшего поколения, детская и спортивная площадки, всепогодный павильон с тренажерами.

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