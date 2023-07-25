Пьяный самарец угнал автомобиль собутыльника

Подозреваемого задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции получили сообщение о странном водителе на дороге. Нарушителя задержали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, молодой человек сел за руль автомобиля «Lada Granta». Сотрудники инспекции остановили машину на одной из улиц села Приволжье. От спящего мужчины-водителя исходил резкий запах алкоголя, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. Оказалось, транспорт принадлежит другому горожанину. Задержанного передали в дежурную часть. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что выпивал вместе с хозяином автомобиля. После того, как владелец машины уснул, злоумышленник поехал кататься по селу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до пяти лет.