В Самаре привлекли к ответственности 29 мигрантов, задержанных на вокзале

Инспекторы провели рейды. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре прошел рейд на вокзале. Правоохранители привлекли к ответственности 29 мигрантов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции провели на территории железнодорожного вокзала мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства. По итогам проверки, полицейские выявили 30 нарушений. В отношении одного из задержанных составили административный протокол. У мужчины отсутствовали документы.

Еще 29 человек привлекли к ответственности за нарушения правил въезда в страну. Подобные мероприятия проводят на постоянной основе.