В Самаре затопило дорогу по ул. Мичурина из-за повреждения водовода 25 июля

В соседних домах пришлось отключить холодную воду. Фото: "Подслушано Самара"

Во вторник, 25 июля, в Самаре одна из городских дорог погрузилась в воду. Речь идет о дороге возле ТЦ «Аквариум» на улице Мичурина, ее сильно затопило. Ситуацию прокомментировали в департамента горхозяйства.

— Сейчас специалисты устраняют повреждение водовода на перекрестке улиц Мичурина и Клинической. Оно произошло в районе парковки торгового центра около 08:00. Ресурсоснабжающая организация перекрыла участок для проведения ремонтных работ, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в соседних домах пришлось отключить холодную воду. Их обещают подключить в кратчайшие срок по временной схеме, пока не будут устранены технологические повреждения. Также планируется установить бойлер с водой по адресу Клиническая, 20.

Отмечается, что работы по устранению повреждения не должны повлиять на движение общественного транспорта. Пока неизвестно, как скоро удастся устранить утечку на водоводе.

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