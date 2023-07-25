В Самарской области мать двоих детей пытался спрятать наркотики от полиции

Полицейские задержали злоумышленницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции задержали подозреваемую. Женщина пыталась спрятать наркотики от правоохранителей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в июне текущего года на улице Ларина патрульные заметили женщину, которая приехала на такси. Она с фонариком изучала обочину, а после подняла сверток с земли. Когда подозреваемая увидела полицейских, то пыталась быстро сесть в машину и скрыться. Правоохранители остановили автомобиль и задержали 28-летнюю женщину.

Подозреваема рассказала, что купили наркотики в интернете и забрала «закладку» из тайника. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.