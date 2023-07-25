Купе тематического вагона «КультСамара» оформлены в стиле скульптур Самары

Для юных пассажиров предусмотрены развлекательные игры и квесты. Фото: Куйбышевская ЖД

На Казанском вокзале Москвы РЖД представили тематический пассажирский вагон «КультСамара». Он предусмотрен в составе поезда «Жигули» – путеводителе по культурному наследию Самарской области.

— Музейно-туристический вагон «КультСамара» является совместным проектом РЖД и администрации Самарской области. Он будет ходить в составе поезда №9/10 «Жигули» Самара – Москва, — сообщили в Куйбышевской ЖД.

Особенностью вагона стало то, что каждое из девяти купе посвящено скульптурным композициям, установленным в Самаре. В их числе «Буратино», «Дядя Степа», «Тема и Жучка», «Аленький цветочек», «Клен».

В телевизоры загружен контент, соответствующий тематике купе. Фото: Куйбышевская ЖД

Помимо этого, тематические купе выполнены в стиле скульптур «Бурлаки на Волге», «Юрий Деточкин», «Товарищ Сухов», «Бравый солдат Йозеф Швейк». А в телевизоры загружен контент, соответствующий тематике купе. Также для юных пассажиров предусмотрены развлекательные игры и квесты.

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