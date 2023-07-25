Самарцы назвали топ самых переоцененных сфер деятельности

Самарцы ответили на вопросы аналитиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о списке самых переоцененных сфер деятельности. Горожане приняли участие в открытом опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, список возглавили депутаты – их зарплаты считают неоправданно высокими 26% опрошенных. На втором месте – государственные служащие. Так считают 14% респондентов. На третьем месте – менеджеры в различных отраслях. По мнению 90% горожан, слишком много зарабатывают руководители, еще 7% местных жителей отметили сотрудников ИТ-сферы, а 6% - футболистов.

При этом, 3% опрошенных напоминают, что любой труд должен быть хорошо оплачиваем. В том, что у чиновников и руководителей неоправданно высокие зарплаты чаще говорят мужчины.