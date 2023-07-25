Депутаты провели с главами поселений Кинельского района встречу по вопросам догазификации

Разъяснительную работу с сельчанами провели Александр Живайкин и Михаил Смирнов / Фото: Единая Россия

Зампредседателя Самарской губернской думы Александр Живайкин и депутат областного парламента Михаил Смирнов провели встречу с главами сельских поселений Кинельского района. Она была посвящена вопросам социальной догазификации.

Депутаты «Единой России» подробно рассказали сельчанам о программе: сроки исполнения заключенных договоров, как провести газ в СНТ или к строящимся микрорайонам, как получить субсидии льготным категориям граждан и др.

– Мы хотим, чтобы как можно больше жителей Самарской области узнали о возможности догазификации. Наша общая цель – проинформировать людей. Иными словами: выехать на место, рассказать и помочь подать заявку. Для этого нужно всего три документа: паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом, – отметил Михаил Смирнов.

К настоящему времени в Самарской области подано уже более 13 тысяч заявок на догазификацию. Заключено 12 тысяч договоров. Газовики провели свыше трех тысяч подключений. Напомним, в рамках программы региональное правительство выделяет субсидию в 169 тысяч рублей для 24 категорий льготников (многодетные семьи, труженики тыла, семьи с детьми с ОВЗ и др.). Разъяснительная работа по догазификации в губернии будет продолжена.

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