В Самарской области «Газель» влетела в сломавшийся грузовой автомобиль

Мужчину с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 24 июля, в 01:35 в Исаклинском районе Самарской области 47-летний водитель ехал на «Газели» и врезался в стоящий грузовой автомобиль.

— Автомобилист двигался по автодороге М-5 Урал «Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск» в направлении Самары. ДТП произошло в ходе движения на 1140 километре трассы, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На крайней правой полосе движения в попутном направлении стояло сломавшееся транспортное средство «ГАЗон NEXT». У него была включена аварийная сигнализация, а рядом стоял знак аварийной остановки.

Несмотря на это, водитель «Газели» врезался в грузовой автомобиль. Мужчину с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение.

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