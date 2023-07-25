Глава Самары 25 июля проведет совещание по проблеме с водоснабжением в ЖК «Лесная поляна»

Мэр встретится с представителями УК и ресурсоснабжающей компании Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают решать проблему с водой в ЖК «Лесная поляна» на улице Демократической. Ситуацию на личном контроле держит глава города Елена Лапушкина. Во вторник, 25 июля 2023 года, она проведет совещание с участием представителей УК, компании «СКС», руководителя департамента городского хозяйства и экологии и главы Кировского района. Оно намечено на 14:00.

- Сейчас на месте работает бригада ресурсоснабжающей организации. Ведется диагностика оборудования, - сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы.

Напомним, жители ЖК «Лесная поляна» остаются без воды с 15 июля 2023 года. Как выяснилось, застройщик не выполнил технические условия и установил подкачивающие насосы с нарушениями. В результате теперь каждый раз после сильных дождей оборудование выходит из строя. На прошлой неделе специалисты отремонтировали насосную группу станции и занимались заменой затвора линии ХВС. Жителям домов предоставляют бойлеры с водой.

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