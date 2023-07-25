В Самарской области полицейские задержали мужчину с наркотиками в кармане

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном Самарской области сотрудники полиции задержали мужчину с наркотическими веществами. Подозреваемый находился под влиянием наркотиков.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого на одной из улиц города. Мужчину доставили в отделение, где он отказался проходить медицинское освидетельствование. Правоохранители нашли в кармане задержанного наркотическое растение, общая масса которого составила 30 грамм.

По словам задержанного, наркотик он нарвал на участке и хранил для личного употребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.