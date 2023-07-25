В Самарской области отдохнули более 1,5 млн туристов за шесть месяцев 2023 года

Путешественники в первой половине 2023 года потратили суммарно 10,5 миллиардов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В первом полугодии 2023 года в Самарской области отдохнули более 1,5 миллионов туристов. Так, туристический поток составил 1 миллион 507 тысяч человек. Это на 26% больше того же периода 2022 года. Об этом сообщили в министерстве туризма Самарской области.

Чаще всего в регион приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей. Популярностью Самарская область пользуется и у жителей Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменской и Свердловской области.

В числе наиболее посещаемых городов региона преобладают Самара, Тольятти и Сызрань. Также туристы часто приезжают посмотреть национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский заповедник имени Спрыгина и Рачейские Альпы.

Путешественники в первой половине 2023 года потратили суммарно 10,5 миллиардов рублей. Объем трат увеличился на 41,4% к тому же периоду 2022 года. Средний возраст туристов составляет 41 год, а их средний доход достигает 72 тысяч рублей. Продолжительность поездки в регион составила 4 суток.

Рост туристической привлекательности Самарской области – результат системной работы регионального правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. В 2022 году по решению главы региона было создано министерство туризма Самарской области. Оно занимается развитием туристической отрасли в регионе, в том числе инфраструктуры гостеприимства, а также популяризацией внутреннего туризма. Напомним, что 5 лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион уверенно входит в ТОП-10.

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