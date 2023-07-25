В микрорайоне «Волгарь» в Самаре улучшили интернет

Быстрый интернет — это удобно. Фото: предоставлено МТС.

Компания МТСусилила сеть LTE в микрорайоне «Волгарь» в Самаре. В результате установки нового оборудования средняя скорость передачи данных у жителей и гостей города выросла на 30%.

Обновленная сеть охватывает весь микрорайон плотной жилой застройки «Волгарь», включая территорию школ, детских садов, поликлиник, торговых центров, мест отдыха и развлечений, а также отделений банков и почты. После проведенных работ более 16 тысяч местных жителей даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, пользоваться современными сервисами экосистемы МТС – онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями.

- «Волгарь» – один из развивающихся районов Самары, где постоянно растут объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг. Именно поэтому мы усилили здесь сеть и добавили больше скорости нашим абонентам. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит всегда быть на связи с близкими, с комфортом пользоваться банковскими приложениями, умными гаджетами, а при необходимости – удаленно работать и учиться, — отметил директор компании в Самарской области Александр Меламед.