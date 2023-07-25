В самарском сквере пройдет бесплатный кинопоказ

Показ пройдет в сквере. Фото: пресс-служба музея

В Самаре пройдут бесплатные кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова. Два фильма покажут 28 и 29 июля 2023 года.

По информации пресс-службы музея, 28 июля 2023 года пройдет показ фильма «Тридцать три» к юбилею В. Басова в 18:00. В главных ролях: Евгений Леонов, Нонна Мордюкова, Любовь Соколова, Инна Чурикова и многие другие. 29 июля 2023 года показ приурочат к юбилею Н. Черкасова. В сквере покажут фильм «Иван Грозный» в 16:00. В главных ролях: Николай Черкасов, Людмила Целиковская, Серафима Бирман, Павел Кадочников и другие.

В 18:00 покажут «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор». Фильм посвящен теме укрепления единовластия, которую достигли путем коварства и жестокости.