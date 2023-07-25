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НовостиПроисшествия25 июля 2023 8:51

В Тольятти на Обводном шоссе иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Пострадавшая получила множественные травмы
Анастасия ФИЛАТОВА
Водитель "Фольксвагена" не пропустил женщину на "зебре"

Водитель "Фольксвагена" не пропустил женщину на "зебре"

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром во вторник, 25 июля 2023 года, на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП. Примерно в 11 часов там под колеса автомобиля «Фольксваген Поло» угодила женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила множественные травмы. Ее госпитализировали. Данные пострадавшей уточняются, - рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Сотрудники ОВД продолжают работать на месте аварии. Они устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего.

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