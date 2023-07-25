В Тольятти на Обводном шоссе иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Водитель "Фольксвагена" не пропустил женщину на "зебре" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром во вторник, 25 июля 2023 года, на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП. Примерно в 11 часов там под колеса автомобиля «Фольксваген Поло» угодила женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила множественные травмы. Ее госпитализировали. Данные пострадавшей уточняются, - рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Сотрудники ОВД продолжают работать на месте аварии. Они устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего.

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