В Тольятти на Обводном шоссе иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Водитель "Фольксвагена" не пропустил женщину на "зебре"
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Утром во вторник, 25 июля 2023 года, на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП. Примерно в 11 часов там под колеса автомобиля «Фольксваген Поло» угодила женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила множественные травмы. Ее госпитализировали. Данные пострадавшей уточняются, - рассказали в полиции.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Сотрудники ОВД продолжают работать на месте аварии. Они устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего.
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