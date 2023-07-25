Вечер памяти Высоцкого пройдет в Самарской областной библиотеке 27 июля

В программе запланирована лекция художника Татьяны Хаминой «Высоцкий – актер». Фото: минкульт Самарской области

В четверг, 27 июля, в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого. Об этом сообщили в минкульте Самарской области.

Встреча начнется с «Винилового вечера» – посетители услышат известные и редкие песни Высоцкого на виниловых пластинках. Комментировать прослушивание будет кандидат исторических наук Артем Доценко.

Также в программе запланирована лекция художника Татьяны Хаминой «Высоцкий – актер». Слушатели смогут узнать о ролях Высоцкого в кинематографе и работах в театре на Таганке, в том числе об образах капитана Жеглова, Дон Гуана, Гамлета, Свидригайлова.

Во время вечера памяти состоится и книжный разговор «Я о друге мечтал таком». Ведущие представят обзор поэтического творчества Высоцкого, а любой желающий из гостей сможет спеть песню из репертуара Высоцкого или прочитать любимое стихотворение.

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