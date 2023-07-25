Самарская область попала в список коттеджей с самой дешевой арендой

Самарцам рассказали о стоимость аренды в крупных коттеджах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в рейтинг коттеджей. В регионе одна из самой дешевой аренды.

По информации сервиса «Циан», специалисты насчитывают 12 регионов, где в аренду предлагаются загородные дома, площадь которых более 500 квадратных метров. Четыре из них расположены вдоль реки Волги. Именно в Подмосковье экспонируют самая крупная из арендных резиденций в масштабах страны – 4 тысячи квадратных метров, с 3 га земли.

При этом, дома больше 1000 «квадратов» сдаются только в окрестностях Санкт-Петербурга и Сочи. За ними в рейтинги идут Татарстан и Самарская область. При этом, в Самарской область стоимость проживания варьируется от 100 тысяч рублей.