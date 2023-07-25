Пять специалистов устраняют утечку на водоводе и потоп на ул. Мичурина в Самаре

Пока неизвестно, как скоро удастся устранить утечку на водоводе. Фото: "Подслушано Самара"

Во вторник, 25 июля, в Самаре сильно затопило дорогу возле ТЦ «Аквариум» на улице Мичурина. Это произошло из-за повреждения водовода. Сейчас на месте ЧП работает аварийно-восстановительная бригада из пяти человек.

— Водоснабжение домов организовали по резервной схеме. Процесс переключения завершился в обед, давление восстановлено. На участке идут земляные работы, — рассказали в департаменте горхозяйства и ресурсоснабжающей организации.

Напомним, повреждение водовода на перекрестке улиц Мичурина и Клинической произошло в районе парковки торгового центра около 08:00. Ресурсоснабжающая организация перекрыла участок для ремонтных работ.

В связи с утечкой с утра в соседних домах отключили холодную воду. Ранее планировалось установить бойлер с привозной водой. Однако он не понадобился. Пока неизвестно, как скоро удастся устранить утечку на водоводе.

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