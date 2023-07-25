В Самарской области расширили перечень видов деятельности для резидентов ТОР

До нововведения реализация инвестпроектов на ТОР ограничивалась строго определенным перечнем разрешенных видов экономической деятельности. Фото: минэкономразвития Самарской области

Правительство Российской Федерации подписало 21 июля постановление о расширении перечней видов деятельности для резидентов территорий опережающего развития. Теперь ими могут стать инвесторы с проектами по всему спектру видов экономической деятельности.

— Благодаря этому будут привлекаться новые инвесторы и реализовываться новые проекты уже действующего в регионе бизнеса. Это, в свою очередь, поспособствует комплексному развитию территорий и созданию новых рабочих мест, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Теперь еще больше компаний сможет воспользоваться льготами и возможностями режима территории опережающего развития. Однако исключение составляют запрещенные виды: производство подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовая и розничная торговля, страхование, аренда и др.

До нововведения реализация инвестпроектов на ТОР ограничивалась строго определенным перечнем разрешенных видов экономической деятельности. Напомним, что в Самарской области режим ТОР действует в Тольятти и Чапаевске. Резиденты уже инвестировали 32,4 миллиарда рублей, создали 10604 рабочих места и запустили более 50 предприятий.

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