Самара попала в список популярных направлений отдыха на реках и озерах

Самара попала в список популярных направлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в список популярных направлений, где можно недорого отдохнуть на озерах и реках в августе. Сервис составил рейтинг городов.

По информации сервиса бронирования отелей и квартир «Твил», самые популярные пресноводные водоемы страны в завершающий месяц лета – озера Карелии, Волга, соленые озера Оренбуржья, Селигер в Тверской области и многие другие. Туристы стали чаще бронировать отдых на пресноводных водоемах в августе на неделю. За это граждане платят от 3 до 6 тысяч рублей в среднем.

При этом, стоимость отдыха в Соль-Илецке - 2784 р/ 6 дней, Сортавала – 6071 р./ 3 ночи. Воронеж – 3392 р./ 1 ночь. Ярославль - 3493 р./ 3 ночи, Самара – 3349 р./4 ночи.