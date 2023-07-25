Жители Самары назвали самые опасные для туристов страны

Горожан отпугивает отношение местных жителей, новые вирусы и другие факторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары назвали самые опасные, по их мнению, страны для туризма. В перечень вошли пять направлений. Об этом стало известно по итогам исследования Ренессанс Страхования и OZON Travel про путешествия.

В топе самых опасных оказались такие страны, как США (64%), Франция (56%), Германия (55%), Великобритания (53%) и Новая Зеландия (52%). Самарцы отмечают, что их пугают сложности с возвращением в Россию (17%), негативное отношение местных жителей (9%). При этом больше всего горожане боятся появления нового вируса – об этом заявили 28% опрошенных. По этим причинам большинство жителей Самары заботятся о себе перед поездками. Они делают прививки, продумывают маршруты и знакомятся с обычаями страны.

Помимо опасных, самарцы назвали и безопасные страны – ими оказались Египет (71%), Сейшелы (68%) и Кипр (63%). Самарцы старше 40 лет предпочитают Аргентину (65%), миллениалы – Болгарию (70%), а зумеры — Кипр (64%).

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