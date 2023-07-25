В Самаре автослесарю по ремонту грузового транспорта готовы платить до 105 тысяч рублей

Аналитики рассказали о предлагаемых зарплатах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работодатели готовы предложить автослесарю по ремонту грузового транспорта до 105 тысяч рублей. Аналитики провели исследование.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум автослесарей станций техобслуживания грузовых автомобилей в Москве достигает 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 140 тысяч рублей, в Самаре – 105 тысяч рублей, в Волгограде и Перми – 100 тысяч рублей.

При этом, средняя зарплата такого специалиста областной столице составляет 62 тысячи рублей. От 35 до 40 тысяч рублей в городе готовы платить специалистам со средним образованием.