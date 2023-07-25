Самарцы пожаловались на еще один потоп на улице Калининградской

Потоп произошел в Куйбышевском районе. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на очередной потоп в Куйбышевском районе. Вода течет по улице Калининградской.

Судя по опубликованным кадрам, вода разлилась по проезжей части. По словам горожан, новый ручей «бьет» уже несколько дней, из-за чего затапливаются подвалы домов и газоны.

- Сезон потопов снова объявляется открытым? – интересуются горожане.

О причинах затопления и сроках устранения проблемы – пока неизвестно. Напомним, утром во вторник также стало известно о серьезном потопе на улице Мичурина. Проезжая часть превратилась в полноводную реку.