Самарский вуз задолжал оплату охранному предприятию

В ситуации разбиралось Самарское УФАС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из вузов Самары уличили в долгах перед охранным предприятиям. Учреждение оплатило услуги с опозданием. Информацию сообщили в Самарском УФАС.

Вуз, о котором идет речь – Самарский государственный социально-педагогический университет. В сентябре между ним и ООО «Беркут» был заключен договор на оказание охранных услуг в течение трех месяцев. Компания свои обязательства выполнила, а вот вуз нарушил сроки оплаты.

– «Беркут» не получил оплату в установленные сроки. Университет перевел денежные средства на счет предприятия только в январе и феврале текущего года, – рассказали в региональном УФАС.

Выяснилось, что ответственность в данном случае несет главный бухгалтер вуза. В его адрес было направлено предупреждение.

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