Спецкор «КП-Самара» Наталья Артякова победила в конкурсе Следственного комитета

Награду Наталье Артяковой вручил руководитель следственного управления Марат Галиханов Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области подвели итоги конкурса работ представителей СМИ, которое проводило местное следственное управление СК. Победителем стала специальный корреспондент «Комсомольской правды – Самара» Наталья Артякова. Торжественное награждение прошло во вторник, 25 июля 2023 года.

- Очень рада победе в конкурсе. Приятно, что мои публикации о деятельности правоохранительных органов получили столь высокую оценку, - поделилась Наталья.

Конкурсная комиссия признала спецкора «Комсомолки» победителем в номинации «Лучшая печатная работа по созданию обобщенного образа сотрудника СУ СК по Самарской области».

Напомним, Наталья Артякова освещает на сайте «КП-Самара» тему криминала. Также она пишет интересные истории о работе и жизни сотрудников полиции, прокуратуры, Следственного комитета. К примеру, одна из публикаций была посвящена следователю Эльвире Корепиной, которая совмещает работу, воспитание детей и алмазные вышивки.

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