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НовостиОбщество25 июля 2023 10:57

Спецкор «КП-Самара» Наталья Артякова победила в конкурсе Следственного комитета

Журналистка выиграла номинацию «Лучшая работа по созданию обобщенного образа сотрудника СУ СК по Самарской области»
Анастасия ФИЛАТОВА
Награду Наталье Артяковой вручил руководитель следственного управления Марат Галиханов

Награду Наталье Артяковой вручил руководитель следственного управления Марат Галиханов

Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области подвели итоги конкурса работ представителей СМИ, которое проводило местное следственное управление СК. Победителем стала специальный корреспондент «Комсомольской правды – Самара» Наталья Артякова. Торжественное награждение прошло во вторник, 25 июля 2023 года.

- Очень рада победе в конкурсе. Приятно, что мои публикации о деятельности правоохранительных органов получили столь высокую оценку, - поделилась Наталья.

Конкурсная комиссия признала спецкора «Комсомолки» победителем в номинации «Лучшая печатная работа по созданию обобщенного образа сотрудника СУ СК по Самарской области».

Напомним, Наталья Артякова освещает на сайте «КП-Самара» тему криминала. Также она пишет интересные истории о работе и жизни сотрудников полиции, прокуратуры, Следственного комитета. К примеру, одна из публикаций была посвящена следователю Эльвире Корепиной, которая совмещает работу, воспитание детей и алмазные вышивки.

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