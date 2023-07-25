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НовостиПроисшествия25 июля 2023 11:08

В Самарской области парень на Chrysler пролетел на красный и врезался в Kia

20-летний водитель на дорогой иномарке попал в больницу после того, как вылетел на перекресток на красный в Сызрани
Ирина СИНЕГУБОВА
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 24 июля, в 21:00 в городе Сызрань Самарской области 20-летний водитель автомобиля Chrysler пролетел на «красный» и врезался в Kia.

— Молодой человек ехал по улице Интернациональной в сторону улицы Советской. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 22, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Проехав на запрещающий сигнал светофора, автомобилист врезался в автомобиль Kia. За рулем иномарки находилась 34-летняя женщина. В аварии пострадал водитель автомобиля Chrysler. Его с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии он находится. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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