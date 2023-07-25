Каждый второй россиянин при покупке нового авто готов воспользоваться госпрограммой

81% опрошенных осведомлены о госпрограмме льготного автокредитования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О наличии программы льготного автокредитования слышали более 80% россиян, а воспользоваться ею при покупке нового автомобиля готов каждый второй. Таковы результаты совместного опроса, проведенного ВТБ и «Открытие Авто».

81% опрошенных осведомлены о госпрограмме льготного автокредитования: 35% знают о возможности взять льготный кредит на покупку автомобиля и в курсе условий, еще 46% слышали о программе в целом. Ничего не слышали о возможности льготного автокредитования лишь 19% респондентов. Более информированными оказались автовладельцы с Дальнего Востока (43%), Северного Кавказа (40%), а также Москвы и Московской области (40%).

В ходе опроса выяснилось, что 38% респондентов ожидают возобновления госпрограммы. Больше всего этого хотели бы россияне возраста 26-40 лет (46%). Женщины ждут перезапуска целевой программы чуть больше, чем мужчины (41% против 36%). Не ожидают ее перезапуска 22% респондентов, а 40% затруднились с ответом.

Воспользоваться льготным автокредитом в случае продления программы готовы 47% опрошенных. Не планируют им пользоваться лишь 15%, остальные затруднились с ответом.

– Льготное кредитование стало определяющим фактором, вернувшим авторынок на траекторию роста и в первую волну пандемии, и после ухода западных брендов. Сегодня программа распространяется только на отдельные категории клиентов. Многие автовладельцы ждут возвращения льготных кредитов, так как на фоне роста цен приобретение машин становится менее доступным – в первую очередь для социальных категорий населения», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.