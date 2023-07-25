Плавучие понтоны с амфитеатром сделают на Монастырской набережной Сызрани в 2023

Также специалисты обустроят плавающий фонтан из 12 модулей, лестницы-сходы к понтонам и газон. Фото: администрация Сызрани
В Самарской области продолжается благоустройство Монастырской набережной в городе Сызрань. О ходе работ рассказали в администрации города.
— Сейчас подрядная организация начала работы по реализации второй очереди проекта. Планируется сделать три плавучих понтона с покрытием из террасной доски, — отметили в горадминистрации.
Также специалисты обустроят амфитеатр на понтоне, плавающий фонтан из 12 модулей, лестницы-сходы к понтонам и газон. В настоящий момент подрядная организация уже делает лестничные спуски к понтонам, закупает материалы и оборудование.
Все работы планируется закончить к празднованию дня города – 8 сентября 2023 года. Напомним, проект благоустройства Монастырской набережной вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Почти двухкилометровая пешеходная зона соединит два микрорайона, в которых проживают более 20 тысяч человек. Первый этап благоустройства стартовал в апреле 2022 года и завершился в ноябре.
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