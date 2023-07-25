В Самарской области женщина родила ребенка в 62 года

Самарчанка родила мальчика и сейчас живет в Куйбышевском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названа самая возрастная мама в Самарской области. Это жительница региональной столицы. Она родила в 62 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Насколько известно, женщина родила мальчика. Сейчас семья живет в Куйбышевском районе Самары, пишет 63.ру. За последние десять лет этот своеобразный демографический рекорд никто не побил. По данным Самарастата, в последние годы возраст самых взрослых матерей составляет чуть более 50 лет.

Что касается самой молодой матери, то ею за последние десять лет стала жительница Волжского района. Она родила в 13 лет. У нее появилась на свет девочка.

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