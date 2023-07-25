Привокзальные площади обустраивают в городе Самарской области

Работы начались весной 2023 года и должны закончиться уже осенью. Фото: национальныепроекты.рф

В городе Кинель Самарской области продолжается обустройство привокзальных площадей по обе стороны пешеходного моста через железную дорогу. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Предполагается, что площади станут украшением центральной части города, соединяющей северную и южную сторону. Сейчас специалисты расчищают и зонируют территорию, на южной стороне уже сделали основания для будущих крытых павильонов.

Помимо этого, уже проложены наружные коммуникации и оборудована подземная часть двух фонтанов. Напомним, проект «Север и юг. Привокзальные площади» победил во всероссийском конкурсе и получил финансирование.

Работы начались весной 2023 года и должны закончиться уже осенью. Пространство обновляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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