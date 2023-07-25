В Самарской области «Ласточку» заменят электричками комфорт-класса в конце июля

Изменения связаны с производственной необходимостью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце июля 2023 года в Самарской области уберут скоростную «Ласточку». Состав перестанет курсировать по маршруту Самара – Сызрань. Информацию сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

– 29 и 30 июля 2023 года поезд «Ласточка» в направлении Самара – Сызрань будет заменен на состав с вагонами повышенной комфортности. Изменения связаны с производственной необходимостью, – информирует пресс-служба компании.

В субботу, 29 июля, состав будет отправляться из Самары в 7:10 и 18:32. Электричка из Сызрани стартует в 9:22. В воскресенье, 30 июля, поезд начнет перевозить пассажиров из Сызрани в 9:22 и закончит в 18:07. Рейс из Самары отправится в 16:08.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.