В Самаре планируют отменить маршруты 92 и 207

На маршруты № 92 и 207 так и не смогли найти новых перевозчиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре так и не смогли найти перевозчиков на маршруты № 92 «Ул. Калининградская – Площадь Памяти» и № 207 «Завод «Экран» - Хлебная площадь». Теперь их планируют вовсе отменить. Об этом говорится в проекте постановления городской администрации о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

По данным департамента транспорта Самары, перевозки по маршрутам № 92 и 207 не выполняются уже несколько месяцев. Чиновники дважды пытались найти на них новых перевозчиков – проводили открытые конкурсы. Однако не было подано ни одной заявки. В связи с этим в ведомстве считают, что оба автобуса необходимо исключить из реестра муниципальных маршрутов.

Отметим, ранее эти маршруты были очень востребованы среди горожан. Летом прошлого года самарцы заметили, что маршруток № 207 стало заметно меньше. Их приходилось подолгу ждать на остановках. В дальнейшем выяснилось, что перевозчик испытывает дефицит кадров, поэтому количество машин на маршруте пришлось сократить. Решить проблему так и не удалось.

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