В Самарской области действуют более 20 мер поддержки для бойцов СВО и их семей

В Самарской области оказывают всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их родственникам / Фото: Единая Россия

Подведены итоги работы фракции «Единая Россия в Госдуме в весеннюю сессию. Партия инициировала 40% законов, которые касаются поддержки участников СВО и их близких, семей с детьми и социально незащищенных категорий, обеспечения обороноспособности страны и ее технологического суверенитета.

Напомним, в Самарской области для участников СВО и их родственников действуют более 20 региональных мер поддержки. На каждую семью военнослужащего создан социальный паспорт. Внедрена программа «Возвращение».

- В рамках программы «Возвращение» за каждым бойцом и его семьей закреплен куратор. Он помогает оформить льготы, статус инвалидности, получить лечение и реабилитацию, путевки в санаторий, - рассказал губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Семьям бойцов СВО также оказывают помощь на основе соцконтракта на ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации, переобучение и поиск работы. Предусмотрена дополнительная матпомощь в 10 тысяч рублей на каждого ребенка военнослужащего, ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий. Кроме того, дети участников спецоперации в Самарской области обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием в школах (учащиеся с 5 по 11 класс).

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