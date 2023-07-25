Социальная акция «Твой ход, пешеход» состоялась в Самаре

Участниками акции стали ребята, отдыхающие в детском лагере «Авангард». Фото: ГИБДД Самарская область

Сотрудники ГИБДД провели социальную акцию «Твой ход, пешеход» в Самаре. Ее участниками стали ребята, отдыхающие в детском лагере «Авангард». Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.

– Цель мероприятия – недопущение дорожно-транспортного травматизма среди разных социальных групп населения, а также привлечение внимания водителей к проблемам перехода проезжей части, – рассказали в ведомстве.

В рамках акции ребятам напомнили о необходимости использования световозвращаюших элементов на одежде в темное время суток, рассказали о правилах безопасного поведения на дороге. В конце участники приняли участие в эстафете – они должны были быстрее остальных надеть на своего друга - велосипедиста защитную экипировку. После этого ребятам вручили подарки.