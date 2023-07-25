В Самаре рассмотрели жалобу на приговор отцу сотрудника прокуратуры за убийство

Шестой кассационный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 25 июля 2023 года, Шестой кассационный суд в Самаре рассмотрел жалобу на приговор отцу сотрудника прокуратуры, гендиректора одной из компаний. Ранее мужчину осудили за убийство учредителя этой фирмы.

Все случилось 13 июня 2019 года. В тот день мужчины решили выпить после работы. По версии следствия, между ними вспыхнула ссора, которая закончилась убийством. Поначалу подозреваемый отпирался, но потом признал свою вину.

Сначала в отношении отца сотрудника прокуратуры возбудили уголовное дело по статье «Убийство», затем переквалифицировали на статью «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», наказание по которой меньше. Однако потом статью обвинения вновь переквалифицировали на «Убийство». Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима, а также обязали выплатить компенсации родственникам погибшего: 400 тысяч рублей вдове и по 300 тысяч рублей – отцу и двум детям.

В дальнейшем стороны обжаловали решение. Адвокат подсудимого настаивал, что имела место самооборона. Однако облсуд, рассмотрев апелляцию, ужесточил приговор. Суммы компенсаций были увеличены до 800 тысяч рублей. Решение оспорили в Шестом кассационном суде. Как пишет Волга Ньюс, он оставил его без изменения.

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