Кардиолог из Самары Скуратова рассказала о симптомах болезней сердца и сосудов

Выявить признаки нарушений позволяет диспансеризация Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный внештатный кардиолог регионального Минздрава по Самаре Мария Скуратова рассказала о факторах развития болезней сердца и сосудов. По словам специалиста, они формируются еще в детском возрасте и подростковом возрасте, поэтому профилактику необходимо начинать в этот период.

– На профилактических осмотрах выявляются врожденные патологии, что позволит вовремя провести хирургическую коррекцию пороков сердца без тяжелых последствий для здоровья ребенка, – пояснила Мария Скуратова.

Выявить болезнь во взрослом возрасте помогает диспансеризация. Процедура позволяет обнаружить такие нарушения, как артериальная гипертензия, аритмия, ишемическая болезнь сердца.

– Позднее обращение к врачу — одна из главных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Зачастую пациенты начинают лечение уже после перенесенной сердечно-сосудистой катастрофы и даже тогда не следуют рекомендациям специалиста, – подчеркнула специалист.

Обратиться к врачам необходимо курящим и употребляющим алкоголь, людям с избыточной массой тела и повышенным артериальным давлением. Другие нехорошие симптомы: отдышка, учащенное сердцебиение, боль в области сердца, отеки нижних конечностей, потеря сознания.