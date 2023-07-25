Порыв водовода на ул. Мичурина в Самаре должны полностью устранить 26 июля

Утечку уже перекрыли, специалисты ведут земляные работы / Фото: РКС-Самара

Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала коммунальную аварию на улице Мичурина. Утром во вторник, 25 июля 2023 года, проезжая часть около ТЦ «Аквариум» ушла под воду. Мэр рассказала, когда планируется устранить порыв водовода.

- Порыв водовода на улице Мичурина будет полностью устранен к 12 часам 26 июля. Работы по благоустройству планируется завершить к середине дня пятницы, 28 июля, - сообщила мэр Самары.

По данным компании «СКС», утечка на водоводе диаметром 600 мм произошла около 8 часов утра в районе ТЦ «Аквариум». Затопило дорогу и территорию, которую только недавно благоустроили. Дома в микрорайоне «Мичуринский» оказались на пониженном давлении. К 12 часам дня утечку перекрыли. МКД перевели на резервные схемы водоснабжения.

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