Резидент «Жигулевской долины» испытает свою разработку на мощностях дочерней компании «Газпром нефти»

Предприятие представило проект «Интегратор токов и напряжений». Фото: министерство экономразвития Самарской области

Тольяттинская компания ТПЭС («Технологии промышленного энергосервиса»), которая является резидентом «Жигулевской долины», стала финалистом акселератора «Инновации и ТЭК». Его организатором выступают «Энерготехнохаб Петербург» и «Газпром нефть». Предприятие представило проект «Интегратор токов и напряжений». Его реализация позволит сократить потребление электроэнергии на скважинах, оборудованных установками электроприводного центробежного насоса.

Разработка заинтересовала дочернее предприятие ПАО «Газпром нефть» – компанию «Славнефть-Мегионнефтегаз». Стороны договорились о внедрении проекта. Они выберут инфраструктуру, на которой в течение нескольких месяцев будут проходить испытания. По их итогам эксперты примут решение о целесообразности и экономической эффективности использования представленного интегратора на других объектах «Славнефть-Мегионнефтегаз».

– За несколько месяцев тестовой эксплуатации заказчик сможет убедиться в заявленных технологических характеристиках, подготовить технико-экономическое обоснование. Мы как производитель получаем обратную связь от промышленных пользователей, имеем возможность внести необходимые доработки, – рассказал генеральный директор компании «ТПЭС» Дмитрий Потапов.

Напомним, В Самарской области создаются условия для развития бизнеса, в том числе высокотехнологического и инновационного. Работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

– Крупным компаниям интересны современные разработки, и мы активно вовлекаем наших индустриальных партнеров к совместной работе в этом направлении, – рассказал министр экономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.