Мэр Самары взяла на контроль ситуацию с холодной водой в ЖК «Лесная поляна»

Проблемы с водой в ЖК возникли по вине застройщика Фото: администрация Самары

В мэрии Самары обсудили ситуацию с холодным водоснабжением, которая сложилась в ЖК «Лесная поляна». Напоним, застройщик установил подкачивающие насосы с нарушениями, в результате чего оборудование выходит из строя. Из-за этого у жителей регулярно наблюдаются проблемы с подачей холодной воды.

Обстановку взяла на контроль мэр Самары Елена Лапушкина. Об этом стало известно на совещании, которое состоялось во вторник, 25 июля. Сейчас на месте работают службы жилищного хозяйства. Специалисты демонтируют оборудование и выполняют и спайку новой байпасной линии, которая позволит уже сегодня запустить водоснабжение на пониженном давлении. Таким образом, вода сможет дойти до потребителей первых этажей ЖК.

– Сейчас самое главное – обеспечить жителей водой. Специалисты с утра работают на данной территории. Очень надеюсь, что в ближайшее время будет восстановлено водоснабжение пока на пониженном давлении. Совершенно точно мы людей не бросим, будем решать эту проблему до конца, – подчеркнула Елена Лапушкина.

Для быстрого решения проблемы планируется закупка новых насосов – их должны приобрести за счет УК. Поиск оборудования уже стартовал.

– Мы будем вести работу с жителями, помогать в ремонте, закупке насосов. Деньги будут браться с содержания и текущего ремонта, этот вопрос будет решен на общем собрании, – рассказала руководитель ООО УК «Кировская» Ирина Куницына.

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