Рабочие приступили к укладке дорожного покрытия на ул. Солнечной в Самаре

Улицу обновляют в рамках дорожного нацпроекта Фото: администрация Самары

В Самаре рабочие приступили к укладке дорожного покрытия на улице Солнечной. Работы начались в районе улицы 22 Партсъезда. Об этом сообщили в мэрии.

По информации специалистов, после снятия старого покрытия ослабленных мест обнаружено не было. Поэтому на участке появится только новый верхний слой, без укрепления.

– На этот вид работ при условии благоприятной погоды подрядчику потребуется ориентировочно 7 ночных смен. Во время осадков укладка производиться не будет. Важно не только уложиться в сроки, но и обеспечить высокое качество, – подчеркнул главный специалист сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ «Дорожное хозяйство» Артем Кистанов.

Напомним, улицу Солнечную приведут в порядок на участке до улицы Ново-Вокзальной. Протяженность работ составит порядка 1,3 км.

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