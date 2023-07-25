В Самарской области дебошир-рецидивист предстанет перед за судом за избиение супруги

Мужчина избил свою супругу в мае 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить 56-летнего жителя Кинеля. Мужчину обвиняют в домашнем насилии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии дознания, мужчина напал на свою жену в мае 2023 года, когда они находились в одной из квартир жилого дома по улице Селекционной в поселке Усть-Кинельский. Супруги поссорились, после чего мужчина несколько раз ударил женщину кулаком по лицу.

Выяснилось, что в 2012 году обвиняемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда его приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

На этот раз в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, лицом, имеющим судимость за преступление, совершённое с применением насилия). Материалы уже переданы в

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