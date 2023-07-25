Дмитрий Азаров прокатился по новой дороге к Волжскому мосту в Самарской области

Готовность объекта уже достигла 80% Фото: скриншот с видео

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокатился по новой дороге к Волжскому мосту. Впечатлениями от поездки глава региона поделился в социальных сетях.

– Это особый драйв – за рулем «Лада Веста Спорт», на новой дороге «Обход Тольятти». Как же это классно – не стоять в пробках, двигаться вперед. И новая дорога, новый мост создают для этого все условия, – отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, новая трасса протяженность 100 км является частью дороги «Обход Тольятти». По информации министерства транспорта Самарской области, в настоящий момент готовность объекта составляет 80%. Открыть движение планируется уже в следующем году.

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